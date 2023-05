Na quarta-feira, primeiro dia de sessão plenária do Comité das Regiões Europeu, as expectativas começaram a crescer: circulava a ideia de que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, poderia dirigir-se, por vídeo, aos elementos da estrutura dirigida pelo ex-presidente do Governo regional dos Açores, Vasco Cordeiro. E ao segundo dia, foi de vez: Zelensky apareceu nos ecrãs dos autarcas e representantes de regiões europeias, em Bruxelas, para fazer um forte apelo à adesão da Ucrânia à UE e pressionar as instituições europeias nesse sentido — apelo que foi subscrito por Cordeiro, embora em Bruxelas também haja consciência das preocupações que os apoios ao país podem gerar no resto da Europa.

Aos autarcas e representantes regionais da Europa, Zelensky trouxe uma mensagem de união e proximidade à UE, garantindo mesmo que a Europa unida que foi sonhada por “muitas gerações” está “unida hoje, na proteção de valores fundamentais”.

“Agora a Europa está unida, não só formal e institucionalmente, não só com declarações e esperanças, mas com ações reais contra o revanchismo russo, que ameaça a forma europeia de viver”, sublinhou. “Estamos unidos por esta forma de vida como nunca estivemos antes. Partilhamos os mesmos princípios no centro da nossa vida social e no governo dos nossos países”.

