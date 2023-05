O treinador do Sporting de Braga, terceiro classificado da I Liga de futebol, frisou esta sexta-feira a ambição de bater o recorde de pontos, vitórias e golos na receção ao Paços de Ferreira, sábado, na 34.ª e última jornada.

Com a posição final já definida — terceiro lugar –, Artur Jorge garante, contudo, “seriedade” para o último jogo do campeonato diante de uns pacenses já despromovidos.

“O objetivo está alcançado, mas espero que possamos ser uma equipa com os mesmos princípios de sempre, com a ambição, determinação e seriedade para poder ganhar o jogo”, disse, acrescentando ainda querer superar os máximos de pontos, vitórias e golos do clube na I Liga.

Para Artur Jorge, “se isso não é suficiente para ter a ambição de ganhar o jogo, estão no sítio errado”, avisou na conferência de imprensa de antevisão. O técnico referiu que, internamente, o objetivo “foi sempre muito claro: acabar no top-3”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Fomos conseguindo fazer, mais do que falar. Desde a terceira jornada que não saímos mais do pódio, alternando entre o segundo e o terceiro lugares, o que demonstra a consistência da equipa. Tivemos que trabalhar muito nesta época e estamos nesta posição em função da consistência e de termos ganho jogos porque sinto que tiraram alguma justiça a este lugar olhando para outros rivais”, apontou.

Considerando que o Sporting de Braga teve momentos mais felizes do que o contrário, frisou as reações às derrotas também como momentos importantes: “tombámos, mas nunca nos desviámos do nosso caminho e conseguimos o terceiro lugar com muito mérito”.

Esta foi a primeira vez que Artur Jorge começou uma temporada numa equipa de I Liga e o treinador sente que, agora, é olhado de outra forma.

“Quero acreditar que sim, tenho que aceitar a crítica e que perdoar aos que não acreditavam porque seguramente que, ao dia de hoje, se tiverem algum sentido de justiça, têm que mudar de opinião porque o que fizemos este ano foi muito bom e com mérito. Eu nunca duvidei do que era capaz de fazer, de poder chegar onde chegámos, mas sem este grupo de jogadores isso seria muito mais difícil. Este é um trabalho de conjunto e em função da empatia entre todos nós”, disse.

O treinador admitiu colocar de início jogadores menos utilizados diante do Paços de Ferreira, até tendo em conta a preparação do futuro, frisando a necessidade dos jogadores encararem o jogo com seriedade.

Artur Jorge revelou que apenas Borja está indisponível, por lesão, pelo que Tormena, Al Musrati e Castro já recuperaram, faltando saber se serão opção para sábado.

Sporting de Braga, terceiro classificado, com 75 pontos, e Paços de Ferreira, 17.º, com 23, defrontam-se a partir das 18h00 de sábado, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Manuel Mota, da associação de futebol de Braga.