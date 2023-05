A easyJet estimou esta sexta-feira, ao final da tarde, que 40% dos trabalhadores escalados se apresentaram ao serviço no primeiro dia de paralisação, um número contestado pelo sindicato dos tripulantes de cabine, que afirma que a adesão se manteve nos 100%.

Fonte oficial da companhia aérea disse à Lusa que, até à tarde, cerca de 40% dos tripulantes escalados para trabalhar esta sexta-feira compareceram ao serviço nos respetivos aeroportos, depois de na manhã ter estimado este indicador nos 30%.

Estes números reduzem assim a taxa de adesão à greve de 70%, na manhã, para 60% no final da tarde do primeiro dia de greve, segundo a companhia.

Em declarações à Lusa, o presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), Ricardo Penarroias, manteve em 100% a adesão dos trabalhadores à greve e remeteu para os 386 voos cancelados depois do anúncio do pré-aviso de greve.

“O balanço é muito simples de fazer. A empresa cancelou logo 386 voos desde que nós fizemos o pré-aviso de greve, portanto, podemos dizer que a empresa assumiu que a greve ia ter um impacto considerável e que, neste momento, excetuando os serviços mínimos, a greve foi uma adesão total”, disse Ricardo Penarroias, que acrescentou que não percebe os números avançados pela empresa.

Dezenas de tripulantes de cabine da easyJet estiveram esta sexta-feira concentrados junto ao terminal 1 do aeroporto de Lisboa para pedir melhores condições de trabalho, no primeiro de cinco dias de greve, que levaram a empresa a cancelar previamente 386 voos.

Na ocasião, e em declarações aos jornalistas, o presidente do SNPVAC insistiu que a empresa tem vindo ao longo dos anos a aproximar-se das exigências dos trabalhadores noutros países, mas não em Portugal.

A greve dos tripulantes de cabine da easyJet teve início esta sexta-feira e repete-se nos dias 28 e 30 de maio e 1 e 3 de junho.