Eva Kaili, a eurodeputada e ex-vice-presidente do Parlamento Europeu que foi detida por suspeitas de corrupção e que recebeu ordens para sair da prisão domiciliária, pretende regressar a Estrasburgo para assumir o lugar para o qual foi eleita.

“A partir de hoje Eva Kaili é livre de deixar a sua residência e de exercer plenamente todos os seus direitos e obrigações, decorrentes do seu estatuto de membro do Parlamento Europeu“, esclareceu a defesa da eurodeputada grega num comunicado citado pelo Politico e onde é reconhecida a intenção de a ex-‘vice’ regressar ao Parlamento Europeu.

Ainda que as pretensões sejam voltar ao trabalho em breve, Eva Kaili está proibida de sair da Bélgica, não tenciona regressar à Grécia antes do processo terminar, mas a permissão para a deslocação até Estrasburgo, em França, também não está garantida.

No comunicado é deixado claro que a política grega “não se deixa intimidar” e, ao Politico, um dos advogados, Michalis Dimitrakopoulos, confirmou que a eurodeputada ainda não pode viajar para França, mas assegurou que a questão será resolvida em breve.

A ex-vice-presidente do Parlamento Europeu Eva Kaili foi detida em Bruxelas no mês de dezembro no âmbito de uma investigação por suspeitas de crimes de corrupção que ficou conhecida como Qatargate. Numa primeira fase a eurodeputada ficou em prisão preventiva, mas acabou por conseguir ser transferida para casa, onde esteve em prisão domiciliária.