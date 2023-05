Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O Ministério da Defesa ucraniano denunciou esta sexta-feira o que diz ser um plano das autoridades russas, que estarão prestes a encenar um incidente nuclear na central de Zaporíjia e culparem a Ucrânia.

Citado pela Sky News, o ministério diz que os seus serviços de informação descobriram o alegado plano, que poderá estar iminente, na central ocupada pelas forças russas desde o início da invasão, em março de 2022.

‼️ Russians are preparing massive provocation and imitation of the accident at the Zaporizhzhia nuclear plant in the nearest hours.

They are planning to attack the territory of the ZNPP. After that, they will announce the leakage of the radioactive substances. pic.twitter.com/Vk6hRDD26v

— Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) May 26, 2023