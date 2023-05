Em atualização

O reforço do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) vai obrigar à mobilização de verbas dos Orçamentos do Estado, na ordem dos 1.228 milhões de euros nos próximos anos. Portugal já submeteu à Comissão Europeia a revisão do PRR e, nesse âmbito, pediu um reforço em empréstimos de quase 3.200 milhões de euros, segundo confirmou esta sexta-feira a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

O reforço do PRR acontece devido à inflação e ao aumento dos projetos incluídos. Nas contas do Executivo, o aumento dos custos é, ao todo, contabilizado em cerca de 2.500 milhões de euros. Deste montante, 1.317 milhões de euros serão sob a forma de empréstimos. A restante verba, de 1.228 milhões será financiada pelos Orçamentos do Estado. Até aqui, não havia “nenhuma dimensão de financiamento público” no PRR.

“Isto decorre de considerarmos aqui um aumento de custos de cerca 19% em cada um dos projetos, mas, por um lado, nalguns deles o aumento de custos é maior porque as matérias-primas, designadamente para obras mais pesadas, que aumentaram mais do que estes 19%”, explicou Mariana Vieira da Silva. Estes 19% “é o valor que do ponto de vista dos indicadores a Comissão está a considerar. Por outro lado, há alterações significativas a alguns projetos que também aumentam custos, até no desenvolvimento dos próprios projetos, o custo a que se chegou foi maior”.

Mariana Vieira da Silva não acredita que o valor que os Orçamentos do Estado (financiamento público) terão de mobilizar venha a subir além dos 1,2 mil milhões de euros. Isto porque Portugal se encontra atualmente numa “trajetória descendente da inflação”.

“Aquilo que aqui assumimos é uma fatia destes investimento do PRR a serem asseguradas pelo OE ao longo deste período. Não prevemos que esse valor venha a aumentar precisamente porque a inflação já se encontra numa trajetória descendente. Como muitas vezes perguntam, a importância das contas certas é de dar margem ao país para não perder a oportunidade de implementação do PPR, mesmo que se verifique um reacender da inflação, que não é o que neste momento esperamos”, afirmou.

A ministra acredita que há “todas as condições para garantir que o conjunto larguíssimo destes investimentos será mobilizado até 2026”, o horizonte temporal do PRR.

Segundo a ministra, os 3.200 milhões de euros de reforço nos empréstimos justificam-se com o aumento de preços — cerca de 1.317 milhões de euros —, mas também com um “aumento de ambição de medidas do PRR”.

Ao todo, o PRR vai passar de uma dotação de 16.655 milhões de euros (13.944 milhões em subvenções e 2.700 milhões em empréstimos), para 22.200 milhões de euros (5.875 milhões de euros e 16.325 milhões de euros).

A ministra diz que a “maior fatia” do reforço vai para apoio às empresas.