Para o ano há mais. É com esta ideia que FC Vizela e Sporting entram para a última jornada. Os vizelenses têm a manutenção há muito garantida, mas estão há seis jogos sem ganhar e, por isso, que melhor forma de terminar a época do que com uma vitória frente a um grande e em casa? Já o Sporting despede-se de 2022/2023 sem títulos e arredado da luta pelo pódio depois do empate no dérbi. Ainda assim, os leões só perderam um jogo na segunda volta e querem acabar em grande. Honras de despedida para FC Vizela e Sporting que vai poder acompanhar numa Emissão Especial em direto na Rádio Observador.

A Emissão Especial arranca depois das 21h com a ajuda de Filipe Coelho, comentador ELEVEN, que no final assina o Relatório de Jogo. O ex-árbitro internacional Pedro Henriques analisa ao segundo todos os lances duvidosos e assina o balanço do trabalho da equipa de arbitragem em mais uma edição do Sem Falta. Na bancada há despedidas, João Castro, autor do podcast Sporting160, apoia os seus leões uma última vez esta época.

A coordenação desta emissão de desporto fica a cargo de Vicente Figueira. No Estádio do Futebol Clube de Vizela, o relato tem as vozes de Ricardo Loureiro e Pedro Fernandes.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais e pode interagir connosco no Twitter.