Na reta final das eleições regionais espanholas somam-se suspeitas de compra de votos, que começaram em Melilla, mas que já se alastraram a outras cidades. Espanhóis vão a votos este domingo, 28 de maio.

O caso está a ser amplamente explorado pela imprensa espanhola nos últimos dias. O jornal ABC noticia que há quase 30 detidos em sete localidades por alegado envolvimento num esquema que passa por oferecer dinheiro a potenciais eleitores, sobretudo “pessoas em risco de exclusão, com perfis vulneráveis”, em troca de votos no Partido Socialista (PSOE) ou no Partido Popular (PP). Os cidadãos solicitavam o boletim de voto por correio.

A polícia começou por abrir uma investigação em Melilla, enclave espanhol no norte de África, onde 21% dos eleitores pediram para votar por correspondência – a única altura em que o eleitor tem de se identificar é quando recebe o boletim. O valor levantou suspeitas já que é o dobro do registado na região em 2019. A investigação culminou com nove pessoas detidas, entre elas o número três das listas do partido Coligação por Melilla (CPM, partido influente junto da comunidade muçulmana), Mohamed Ahmed Al-la.

Segundo caso, agora em Mojácar, na província de Almería. De acordo com a agência Efe, o esquema passava por oferecer entre 100 e 250 euros aos potenciais eleitores, que eram abordados à porta dos correios. Foram detidas sete pessoas, nomeadamente dois candidatos do PSOE: o número dois nas listas, Francisco Bartolomé Flores Torres, e o número cinco, Cristobal Vizcaíno González.

Esta quinta-feira, o escândalo galgou a fronteira da península e chegou a Tenerife, onde, reporta o ABC, a polícia também está a conduzir uma investigação sobre alegada fraude fiscal.

Em Sevilla também estão a decorrer investigações sobre alegada venda de votos e em Murcia, a guarda civil deteve 13 pessoas, entre elas uma candidata do PSOE, Isabel Peñalver Neuhauser, destaca o El Mundo.

Doze dos 17 governos regionais vão ser eleitos este domingo por cerca de 35,5 milhões de eleitores. As eleições gerais espanholas são daqui a seis meses.