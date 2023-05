No princípio elencam-se questões: será que se pode dançar Ingmar Bergman? E se sim, será o quê? Que corpo será esse? Que dinâmica terá? Inspirado no universo do cineasta e dramaturgo sueco, Paulo Ribeiro regressa à criação coreográfica com uma companhia fixa para nos virar do avesso – tal qual nos filmes e peças de Bergman. E há de tudo: melancolia, celebração, festejo e silêncios definidos como se estivéssemos em queda num abismo. Há quase dez anos, sob a forma de solo, o coreógrafo português subiu aos palcos, uma última vez como bailarino, para dar corpo e expressão à peça “Sem um tu não pode haver um eu” (2014), também ela debruçada sobre a obra do realizador de “O Sétimo Selo”. Volta agora a habitar essa dimensão de diálogo com “um autor de percurso inspirador”, mas desta feita com um coletivo, que marca também o regresso da sua companhia de dança ao ativo, depois de um período de interregno. A nova criação, a que chamou “Sem um nós não pode haver voz”, estreia esta sexta-feira, dia 26 de maio Academia de Artes do Estoril, onde irá permanecer até domingo, 28.

O movimento é agora coletivo e não deixa de ter um lado dramatúrgico bem presente. Ouvem-se vozes que nos falam da importância da ligação entre corpos, e da importância de uma voz coletiva que se ergue na esperança por melhores dias. Há alvoroço, um samba e depois o começo de uma espécie de parada de movimentos mais estáticos. Dança-se como se estivéssemos num bar, entre os cinco corpos que compõem o elenco da companhia, e vemos egos que se entrecruzam. São corpos em rodopio que não se amparam sozinhos. Precisam sempre do apoio, do contrapeso e do equilíbrio que só se obtém com esse repartir de esforço entre todos. “Sem um nós não pode haver voz”, escuta-se novamente nas vozes de Bárbara Guimarães e da coreografa Clara Andermatt. Paulo Ribeiro diz que se trata de um “solo multiplicado”, numa criação que convoca o humor e a emoção. “É sobre a cumplicidade que se constrói quando se trabalha em grupo”, explica ao Observador durante um dos ensaios neste espaço renovado do Estoril, no qual a companhia irá permanecer pelo menos durante os próximos quatro anos.

