As forças ucranianas terão abatido dois aviões militares russos na região de Zaporíjia. A informação veio do próprio Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que, na sua habitual comunicação noturna ao país, fez um ponto de situação das operações no terreno e as atividades ucranianas no âmbito do conflito com a Rússia.

De acordo com Zelensky, a operação na região onde se situa a maior central nuclear da Europa foi levada a cabo pela 15.ª Brigada Operacional da Guarda Nacional ucraniana e os aviões militares em questão seriam do “tipo SU” – a sigla da Sukhoi, a principal fabricante de aviões militares do Kremlin.

“Agradeço a dois dos nossos heróis particularmente certeiros”, ironizou o líder ucraniano, adiantando ainda que “um deles tinha já recebido a medalha de Herói da Ucrânia e abateu não só um avião inimigo, como também um míssil de cruzeiro”.

Paralelamente, o Presidente ucraniano falou ainda sobre a troca de prisioneiros que, esta quinta-feira, viu 106 militares ucranianos regressarem a casa. De acordo com o Presidente ucraniano, este lote de prisioneiros de guerra inclui oito oficiais militares de alta patente e 98 soldados e sargentos. “Lutaram no setor de Bakhmut”, revelou.

Zelensky não adiantou pormenores quanto aos russos libertados para concluir a troca, mas sublinhou que os prisioneiros de guerra são um ativo importante nas negociações com Moscovo. “Todos os que estão na linha da frente devem lembrar-se disto: quanto mais prisioneiros de guerra russos fizermos, mais do nosso povo conseguiremos fazer regressar”, declarou.

Na sua declaração em vídeo, o Presidente da Ucrânia teve ainda tempo para lembrar o discurso surpresa que fez durante a tarde desta quinta-feira, para os estudantes graduados da Universidade John Hopkins, nos EUA. “Esta é uma das principais instituições de educação dos EUA”, disse sobre a instituição, que já formou dezenas de laureados com o Prémio Nobel, bem como vários governantes e figuras de renome do mundo do jornalismo, ciência e artes. “Os seus alumni são indivíduos poderosos, e alguns já tiveram um impacto significativo na política”.

Numa transmissão em vídeo a partir de Kiev, Zelensky recomendou aos jovens recém-formados que aproveitem o tempo e recursos para perseguir paixões e defender os valores democráticos em jogo na guerra contra a Rússia.

O Presidente ucraniano disse ainda aos graduados da Hopkins para aproveitar ao máximo cada momento, e lembrou que o conflito em curso afetou o futuro de inúmeros jovens ucranianos, roubando-lhes oportunidades e entes queridos.

“O tempo é o recurso mais valioso do planeta”, disse, explicando que algumas pessoas percebem isso mais cedo, e são “as sortudas”, e outras “percebem tarde demais, quando perdem alguém ou alguma coisa”.