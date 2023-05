O Chega reúne este sábado o Conselho Nacional em Vila Real para aprovar as contas do partido, debater o modelo de organização das estruturas distritais e concelhias e fazer uma análise da situação política atual.

De acordo com a ordem de trabalhos desta reunião ordinária, que vai decorrer numa quinta em Lamares, concelho e distrito de Vila Real, os conselheiros vão votar o orçamento do partido para este ano e as “contas do exercício de 2022”, que não foram divulgados à comunicação social.

Fonte oficial do partido indicou que será discutido também o modelo de organização interna do partido a nível distrital e concelhio com o objetivo de partir depois para a regulamentação.

No final do ano passado, o Chega viu os estatutos rejeitados pelo Tribunal Constitucional e voltou a adotar os de 2019, nos quais se refere que a organização local e distrital do partido “será definida em regulamento próprio e terá como objetivo o desenvolvimento e promoção de políticas adequadas”.

Está também previsto que as secções distritais tenham estatutos próprios.

O 14.º Conselho Nacional do Chega fará igualmente uma “análise geral da situação política” e haverá ainda a possibilidade de debater outros assuntos.

Esta reunião do órgão máximo entre convenções tem início marcado às 15h00 e no final estão previstas declarações aos jornalistas do presidente do partido, André Ventura.