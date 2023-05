O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, afirmou este sábado que o Estado português lamenta a morte do polícia lusodescendente, Paul Medeiros, morto num acidente de viação com outros dois colegas, e que está a acompanhar a família.

“Independentemente da função da pessoa, a questão é a pessoa em si. Lamentamos e, obviamente, fazemos o acompanhamento possível num momento difícil para a família”, disse Paulo Cafôfo aos jornalistas.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas está em França desde sexta-feira, tendo passado por Bordéus, e entregou no Consulado-geral de Portugal em Paris dezenas de tablets a alunos das aulas de língua portuguesa em meio associativo na região de Paris.

No domingo passado, três polícias morreram num acidente de viação em Villeneuve-d’Ascq, junto a Lille, no norte de França, devido a um choque com uma viatura que seguia em contramão e cujo condutor apresentava níveis elevados de álcool e drogas no sangue.

Um dos polícias que morreu neste acidente é Paul Medeiros, de 25 anos, cuja família, segundo adianta o jornal “Lusojornal” é originária de Fafe. Em França, a família vivia em Cambrai, também no norte do país, e Paul integrou a escola de Polícia em Roubaix, tendo concluído a sua formação em 2021. Desde criança que Paul Medeiros teria o sonho de ser polícia, segundo relatou a sua família em declarações ao jornal “Le Parisien”. De acordo ainda com este diário francês, a companheira de Paul Medeiros está grávida.

“Acompanhamos estes casos com toda a atenção e com todo o apoio. Infelizmente não é só este caso em França, por todo o Mundo, ainda tivemos recentemente conhecimento dos nosso concidadãos que faleceram de forma trágica na África do Sul e, aquilo que fazemos, é o acompanhamento à família, disponibilizando todo o apoio necessário nestes casos“, declarou Paulo Cafôfo.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, esteve esta semana em Roubaix, onde trabalhavam os três polícias e atribuiu-lhes a título póstumo a medalha de Cavaleiro da Legião de Honra, alertando para os “comportamentos que matam” nas estradas. No seguimento deste e outros casos que têm visado polícias mortos nas estradas, a França está agora a estudar um endurecimento das penas e multas nos acidentes de viação causados por álcool e drogas.

O condutor, que acabou por morrer também no acidente, chamava-se Clement Oliveira. Segundo os meios de comunicação franceses, este jovem de 24 anos estava a conduzir sob o efeito de alcool e canábis. A Agência Lusa não conseguiu confirmar até agora se se trata também de um lusodescedente.

Duas outras pessoas, uma jovem de 16 anos que seguia no carro da polícia, e um amigo do condutor que seguia no carro em contramão ficaram gravemente feridos.