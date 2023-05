Olhar, mas não tocar: os recordes que o Benfica bateu e esteve perto de bater em ano de reconquista

O arranque de temporada do Benfica fez os adeptos encarnados pedirem o céu. As 12 vitórias nos 13 primeiros jogos no Campeonato estenderam a passadeira ao título e embrulharam-no num sentimento de inevitabilidade. O aparecimento tardio da primeira derrota foi uma lembrança de que os três pontos só cedem os direitos de propriedade por uma mão cheia de perfecionismo. A viragem do ano, marcada pela saída de Enzo Fernández para o Chelsea após o Mundial, colocou o Benfica de novo de pé até ao difícil mês de abril em que a equipa perdeu dois jogos consecutivos, primeiro, com o FC Porto e, depois, com o Desp. Chaves, relançando os dragões na luta pelo campeonato. Com seis jornadas para disputar, os quatro pontos de vantagem para os azuis e brancos mereciam o cuidado de serem geridos com pinças.

No gráfico dos indicadores de entusiasmo, os adeptos da Luz foram de um crescimento exponencial a um ponto em que a linha de evolução, travada pelo avanço do FC Porto, se manteve no ponto mais alto, mas estagnou. Os deslizes dos encarnados mantiveram os dragões vivos e apagaram a possibilidade do Benfica bater alguns recordes que, mantendo a cadência verificada a certa altura, podiam ter levado a equipa de Roger Schmidt a entrar nos livros.

Ainda assim, o treinador alemão levou a equipa da Luz a igualar o melhor registo de vitórias (42) das águias numa temporada. A versão 2022/23 do Benfica partilha esta marca com a equipa das temporadas 2013/14, com Jorge Jesus, e 2018/19, com Bruno Lage, sendo que, em percentagem de vitórias, neste século, Schmidt (76,36%) só perde para Rui Vitória (2015/16, em 76,92%).

Não é preciso recuar muito para encontrar o melhor registo pontual na prova. O FC Porto amealhou 91 pontos para se sagrar campeão nacional. O Benfica piscou o olho a essa marca, mas nem o registo pontual do próprio clube conseguiu bater. Após a derrota em Chaves, tornou-se matematicamente impossível para os encarnados conseguirem alcançar os portistas. No entanto, só com o empate com o Sporting, na penúltima jornada, os jogadores de Schmidt comprometeram a meta dos 89 pontos que servia para superar os 88 de Rui Vitória em 2015/16, recorde pontual do clube encarnado no campeonato.