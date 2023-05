[Siga aqui a XIII Convenção do Bloco de Esquerda]

Pedro Soares, crítico da atual liderança e o grande rosto da alternativa a Mariana Mortágua, acusou a adversária interna de ter recusado todos os debates que foram colocados” pela oposição à direção, falhando na necessidade de fazer desta XIII Convenção do Bloco de Esquerda um “momento mobilizador e de discussão” do futuro do partido.

Em entrevista ao Observador, a partir do Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso, em Lisboa, lamentou que o partido tenha feito desta reunião magna um encontro meramente para “aclamar a nova líder”. “Todo o processo foi encaminhado nesse sentido. No momento em que se apresentam as moções, avançou-se com a proposta de uma sucessão de liderança. É óbvio que todo o debate foi diminuído em relação a essa nova líder”, argumentou.

O ex-deputado criticou ainda o facto de a futura coordenadora — a vitória de Mariana Mortágua é mais do que expectável — continue sem fazer um balanço crítico do que aconteceu nos últimos atos eleitorais. “Não há uma linha de avaliação do percurso anterior. Era normal essa avaliação e sobretudo que se pudessem retirar lições [desse período], onde houve diminuição clara da influência social e política do BE.”

Pedro Soares comentou ainda a intervenção de Catarina Martins, dizendo que a coordenadora que agora se despede do cargo, falhou ao não falar sobre a “necessidade de restabelecer o diálogo interno dentro do BE”, a “grande riqueza do Bloco de Esquerda ao longo dos anos”.