O Real Madrid venceu este sábado o Sevilha, por 2-1, com o atacante brasileiro Rodrygo a marcar os dois golos dos ‘merengues’, que ficaram em desvantagem logo no arranque da partida da 37.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

O avançado Rafa Mir adiantou a formação andaluz aos três minutos, mas o internacional ‘canarinho’ Rodrygo encarregou-se de dar a volta ao marcador, com um golo aos 29 e outro aos 69 minutos.

Com o FC Barcelona (85 pontos), que recebe o Maiorca no domingo, já consagrado campeão da La Liga, o Real Madrid soma agora 77 pontos, enquanto o Sevilha é décimo, com 49.