O norte-americano Ryan Crouser bateu este sábado o seu recorde do mundo do lançamento do peso, com um arremesso de 23,56 metros, melhorando a marcar em 19 centímetros, no meeting LA Grand Prix.

O bicampeão olímpico e campeão mundial, de 30 anos, alcançou o recorde no seu quarto ensaio, num concurso que começou com 23,23 e 23,31, em ambos os casos melhores marcas do ano, superando os 22,69 do também norte-americano Joe Kovac, a 29 de abril.

Em Los Angeles, o lançamento foi inicialmente medido em 23,58, até que a organização reviu a marca e lhe retirou dois centímetros. O seu anterior recorde mundial, de 23,37, tinha sido alcançado a 18 de junho de 2021, durante a competição seletiva para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, em Eugene, nos Estados Unidos.