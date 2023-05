Os automóveis e os relógios mais sofisticados do mercado têm mais características em comum do que muitos podem pensar e esta realidade pouco se tem alterado ao longo das últimas décadas. É claro que a estética conta, mas impõem-se sobre a concorrência sobretudo pela nobreza do maquinismo, o elemento mecânico que os faz mover. Este sábado, 27 de Maio, vão estar na Marina de Cascais algumas das peças mais belas e rebuscadas de ambas as indústrias, integradas no concurso de elegância itinerante internacional AutoBello.

Com cerca de 20 anos de existência, este evento é apontado pela organização como um dos mais importantes do sul da Europa, destacando-se dos restantes por juntar automóveis e relógios. Na edição deste ano, o AutoBello teve o seu primeiro evento em Andorra, no mês de Fevereiro, rumando agora a Cascais, para de seguida visitar Barcelona (Junho), Madrid (Julho), Marbella (Agosto) e La Toja, na Galiza (Setembro), antes de encerrar em Miami, em Dezembro.

Para o AutoBello Cascais a organização promete alguns dos modelos mais prestigiados das marcas mais emblemáticas, da Ferrari à Bentley, passando pela Aston Martin, Maserati e Mercedes, entre outras. Os modelos clássicos e de colecção vão dominar as atenções, tanto entre bólides, como quando o tema incide em “obras de arte” de usar no pulso.

Para mais informações, consulte o programa que publicamos acima, podendo igualmente visitar o site do evento. Aqui pode ainda inscrever-se como visitante ou participante/concorrente.