Um balde de água fria para quem vende frigoríficos no Alasca: Roma perde com a Fiorentina e continua fora da zona Champions

À entrada para a penúltima jornada da Serie A, este sábado, a Roma sabia que o facto de a Juventus ter novamente perdido os infames 15 pontos por castigo significava que a corrida pela zona Champions da classificação estava em aberto. A equipa de José Mourinho visitava a Fiorentina em Florença e uma vitória deixava-a a um ponto do terceiro lugar do AC Milan e à frente da Atalanta, ainda que ambos tivessem menos um jogo.

A partida, porém, era o apontamento menos importante da semana da Roma. Já na próxima quarta-feira, em Budapeste, os italianos defrontam o Sevilha na final da Liga Europa e procuram alcançar o segundo título europeu consecutivo após a conquista da Liga Conferência na época passada — e o sexto título europeu da carreira de José Mourinho. Mourinho que, nos últimos dias, foi largamente elogiado pelo histórico Arrigo Sacchi, antigo selecionador italiano e treinador do AC Milan.

“A Roma tem um treinador extraordinário, que tem muita experiência. Mourinho conseguia vender frigoríficos no Alasca. As equipas dele são atentas, focadas no assunto, têm uma personalidade forte e nunca desistem. Têm caráter, determinação. Ele, como personagem autêntico que é, soube envolver o ambiente e o grupo. Vamos ver um jogo entre um Sevilha que prefere a posse de bola e uma Roma que tem uma vocação puramente defensiva, ao estilo italiano. Diria que podemos esperar qualquer coisa de Mourinho e das suas equipas”, explicou Sacchi.

Neste contexto, Mourinho deixava Çelik, Ibañez, Abraham e Mancini no banco contra a Fiorentina e apostava em Tahirovic, Missori, Solbakken e Belotti, sendo que Rui Patrício nem fazia parte da ficha de jogo e era substituído por Svilar na baliza. Do outro lado, numa equipa de Florença que vai terminar a temporada a meio da tabela, Vincenzo Italiano lançava o ex-Benfica Luka Jovic enquanto referência ofensiva.