Várias corporações de bombeiros do Grande Porto combateram este sábado um incêndio que deflagrou cerca das 13h numa fábrica de equipamentos de refrigeração, em Touguinha, Vila do Conde.

Fonte do Comando Sub-Regional de Operações de Emergência de Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto referiu que a combater as chamas estão 23 operacionais e sete viaturas, e entretanto chegaram a ser “pedidos mais meios” devido às proporções do incêndio, que entrou em fase de rescaldo pouco antes das 16h, informou a Proteção Civil.

No local, na Avenida da Liberdade, em Touguinha, estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Maia e Trofa.

De acordo com a página da Proteção Civil, 40 operacionais, auxiliados por 12 viaturas, estão a assegurar a operação de rescaldo.