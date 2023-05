Esta é a história da amizade entre duas crianças nas Canárias: uma é a narradora, a outra é Isora, com quem a primeira mantém uma relação de obsessão e idolatria que não chega a ser disfarçada. Tal tem bastado para a autora ser comparada a Elena Ferrante, que, no cerne da sua tetralogia, pôs a relação entre Lenu e Lila. E se, de facto, há semelhanças no que toca à intensidade, quase ao vício uma da outra, a semelhança, em termos de estrutura, não vai muito além disso. Enquanto, em Ferrante, a dupla era um eixo que possibilitava o romance, ainda que com interesse, sendo as personagens apenas algumas das que compunham um bairro operário de Nápoles no pós-guerra, em Pança de burro o eixo principal e indispensável ao romance é mesmo esse. Ou seja, em Ferrante, o eixo Lenu-Lila possibilitava o romance. Aqui, o eixo narrador-Isora constitui-o.

Mesmo nesse eixo, verdade seja dita, é possível encontrar a mesma contraposição: Lenu não tinha medo, chocava pelo desplante, e o mesmo vai acontecendo com Isora. Passando da infância para a adolescência, dá-se o início do interesse sexual, e com isso vêm dois modos de ver: um mais recatado, outro totalmente impúdico, e essa falta de pudor chegará a servir de bisturi. Vindas do mesmo lugar, crescem de forma diferente, e a diferença choca a narradora. Também a compor a relação, há ainda um permanente desejo entre as duas, referido de forma quase periférica, mas evidente para o leitor. Tudo isto vai servindo para estimular a ideia de proximidade e, em última linha, de tensão que vai sendo formada entre as duas. Esta proximidade também agarra o leitor, com a ilusão de que pode aceder à intimidade alheia, servindo-se da leitura de uma prosa que realmente o mete em cena.

Além deste eixo, o contexto social também é operante na narrativa. Em Tenerife, salta à vista a diferença de classes. Para lá do turismo que condiciona os dias, a organização geográfica mostra o estado de vida: nos morros, vive a mão-de-obra dos ricos. A narradora, filha de pai operário e de mãe que limpa as casas de férias dos turistas, vai vendo a ilha como o lugar de declives, não físicos, mas sociais. Ao mesmo tempo, explora-se a questão do turismo como coisa que enforma as relações na ilha: aparece como sobrevivência, e a própria educação aparenta ser uma forma de encaminhar os alunos, futuros trabalhadores, para o que a terra em que vivem dá. Ou seja, aparenta ter um cunho voltado para a prestação de serviços, com a escola a voltar-se para as várias maneiras de transformar a terra em turismo para daí obter lucro. Aliás, a própria autora, em declarações à imprensa, afirmou encarar o livro como uma forma de ganhar consciência de classe. Em causa estará esse declive entre a Tenerife de todos os dias, de quem a habita, e a de quem a usa como postal de férias.

