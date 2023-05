O último dia, a última jornada, as últimas decisões. A Premier League chegava ao fim este domingo, com os habituais apitos iniciais exatamente à mesma hora mas já muito pouco para discutir: o campeão estava encontrado, a Liga dos Campeões estava atribuída e só o terceiro lugar ainda podia mudar de mãos, os apurados para a Liga Europa e para a Liga Conferência também já o sabiam e o Southampton estava despromovido. Ou seja, só ficavam por fechar as contas das outras duas equipas que desciam ao Championship.

O tricampeão Manchester City visitava o Brentford, com Guardiola a decidir novamente poupar muitos dos habituais titulares e lançar Sergio Gómez, Cole Palmer, Rico Lewis e Kalvin Phillips no onze inicial. Os citizens perderam na última jornada do Campeonato (1-0), terminando a temporada com 89 pontos e mais cinco do que o Arsenal, o segundo classificado. Em Old Trafford e com Bruno Fernandes e Diogo Dalot como titulares, o Manchester United venceu o Fulham de Marco Silva com direito a golo do médio português (2-1) e ficou mesmo no terceiro lugar da Premier League, já que o Newcastle empatou com o Chelsea em Stamford Bridge (1-1).

Em Londres, o Arsenal afogou as mágoas da desilusão e despediu-se da temporada com uma goleada perante o Wolverhampton (5-0), enquanto que o Liverpool manteve o desagrado do falhanço do apuramento para a Liga dos Campeões e empatou com o já despromovido Southampton e um bis de Diogo Jota pelo meio (4-4).

Por fim, nas contas finais da despromoção, o Everton venceu o Bournemouth em casa (1-0), o Leicester bateu o West Ham (2-1) e o Leeds perdeu com o Tottenham num jogo onde Pedro Porro marcou (1-4): ou seja, os toffees escaparam à descida ao Championship, os foxes foram despromovidos apenas sete anos depois de serem campeões e o conjunto de Sam Allardyce também não fugiu à queda para o segundo escalão de onde tinha saído em 2020. Em sentido oposto, estão já confirmadas as subidas do Burnley, do Sheffield United e do estreante Luton Town, que há nove temporadas estava na quinta divisão inglesa.

