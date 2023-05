O Grande Prémio do Mónaco não precisa propriamente de publicidade: já é a corrida mais mediática do Mundial de Fórmula 1, a corrida que mais celebridades e personalidades atrai ao Mundial de Fórmula e a corrida mais aguardada do Mundial de Fórmula 1. Max Verstappen e Fernando Alonso, porém, decidiram atribuir ainda mais entusiasmo à prova monegasca.

Numa qualificação digna de corrida, o piloto da Red Bull estreou-se na pole-position em Monte Carlo ao registar o tempo mais rápido na última tentativa e superando valores muito positivos do espanhol, que durante algum tempo parecia ter a primeira posição da grelha de partida praticamente assegurada. Verstappen voltou a puxar dos galões da superioridade do Red Bull e agarrou a pole, com Alonso a sair de segundo e seguido por Ocon, Sainz e Hamilton e só depois Leclerc, que fez o terceiro melhor tempo mas foi penalizado em três lugares depois de um incidente com Norris. Sergio Pérez, por seu lado, despistou-se no início da qualificação e arrancava da última posição.

“O ritmo do Fernando não é nenhuma surpresa. Cresci a vê-lo, gosto do estilo dele e o facto de ainda estar aqui aos 41 anos é muito impressionante. Acho que é um grande exemplo para as pessoas, diz que se continuarem empenhadas e se acreditarem em si mesmas, acreditarem nas oportunidades que surgem, podem mostrar algo. Ele está a fazer isso, está a mostrar o talento natural que tem. Os arranques têm sido um problema, mas acho que desde Miami que temos tido largadas muito melhores. Também sabemos o porquê de não terem sido melhores no início da época, mas não posso dizer mais nada sobre isso. Já não estou tão preocupado com esse fator”, explicou Verstappen depois da qualificação e estando ciente de que no Mónaco, mais do que em qualquer outro sítio, era quase fulcral arrancar bem para segurar a liderança.

E o neerlandês cumpriu. Verstappen arrancou bem e segurou o primeiro lugar do Grande Prémio — aliás, nenhuma posição se alterou nos primeiros 13 (!) lugares até à vaga inicial de paragens. Lá atrás, Hulkenberg e Stroll pararam desde logo depois de um pequeno toque nas primeiras curvas e Pérez também foi à box para mudar de pneus médios para duros, num conjunto que acabou por assumir até ao fim da corrida.

LAP 56/78 Alonso is back in the pits! The track is too wet! It's Inters for the Spaniard and for all the grid bar Magnussen who's still on slicks#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/w71n2OrDW4 — Formula 1 (@F1) May 28, 2023

A dinâmica só se agitou a partir da volta 50, quando começou a chover no Mónaco e o piso molhado alterou as contas. Stroll abandonou depois de ir contra as barreiras, Russell foi penalizado em cinco segundos por uma saída indevida das boxes, os Ferrari não conseguiram recuperar o terreno perdido com as paragens e já pouco mudou até ao final.

Verstappen venceu de forma previsível em Monte Carlo, Fernando Alonso carimbou mais um pódio ao terminar na segunda posição e Esteban Ocon encerrou o top 3, garantindo um fim de semana muito positivo para a Alpine. Seguiram-se Hamilton, Russell, Leclerc e Gasly, com Sainz, Norris e Piastri e fecharem os 10 primeiros em Monte Carlo.