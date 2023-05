Trofense desce à Liga 3 e B SAD vai disputar play-off de manutenção na II Liga

O Trofense perdeu em casa com o Mafra por 2-1, terminando a prova na 17.ª e penúltima posição, com 32 pontos. Já a B SAD irá defrontar o Vilaverdense no play-off de manutenção da segunda divisão.