Durante largos jogos, Rui Costa ia assistindo aos encontros na tribuna de forma tranquila, a vibrar com todos os golos de uma forma mais moderada mesmo estando a ferver por dentro, a tentar manter sempre a calma que todos sabiam que não tinha. Nos últimos encontros, a realidade foi ligeiramente diferente. Celebrava mais quando o Benfica marca, lamentava mais quando o golo do Benfica não chegava. Frente ao Santa Clara, mesmo sendo uma partida “calma”, o líder dos encarnados parecia não conseguir parar os cumprimentos. Ele sabe melhor do que ninguém o significado daquele golo de Rafa com o Sp. Braga e de Gonçalo Ramos frente aos açorianos. No final, o título chegou mesmo e depois de ver o Benfica campeão como miúdo da formação e apanha-bolas, como jogador e como administrador da SAD, Rui Costa também passou a saber o que é ser campeão como presidente com uma aposta ganha no primeiro técnico estrangeiro desde Quique Flores.

Depois de ver o objetivo concretizado, o número 1 dos encarnados desceu ao balneário e, num dos poucos momentos em que houve algum silêncio entre a euforia que marcou a festa do título, falou aos jogadores já campeões. “Não posso deixar de agradecer-vos por este ano. Ano muito difícil para todos, para o clube, uma responsabilidade enorme por há muitos anos não ganharmos um troféu e conseguirmos dar à nossa massa associativa a maior alegria, o que mais desejam de nós. Como presidente do Benfica, creio poder falar em nome de todos os benfiquistas, obrigado pela enorme alegria que deram a todos os benfiquistas, pelo vosso trabalho, sacrifício, ao staff à volta da equipa, que sem eles vocês também não conseguiam estar aos níveis que estão”, começou por dizer Rui Costa num primeiro discurso perante o plantel.

“Obrigado a vocês por desde a primeira jornada acreditarem que seríamos campeões nacionais como fomos hoje, e obrigado em nome de todo o povo benfiquista. Somos campeões nacionais, gente!”, atirou depois, começando de seguida a cantar o hino do Benfica numa altura em que a transmissão passou também para os ecrãs gigantes do Estádio da Luz e começou a ser entoado pelos milhares de adeptos presentes.

Meia hora depois, começou o desfile de todos os jogadores no relvado antes da entrega da taça por Pedro Proença, presidente da Liga, com Rui Costa à saída do túnel de acesso aos balneários a cumprimentar de forma individual todos aqueles que ajudaram o Benfica na conquista do título entre algumas pequenas muito curtas com elementos em específico como aconteceu com Grimaldo. No final de quase todo esse cortejo, o presidente dos encarnados entrou em campo com o treinador Roger Schmidt e o capitão Otamendi. A festa não ficou por aí e, já com uma camisola dos encarnados vestida, o presidente dos encarnados foi no cortejo no autocarro dos jogadores, mostrando o título aos adeptos na chegada à zona de Picoas.

“Boa noite Benfica, somos campeões nacionais. Chega de pedir o 38, ele já cá está. Não é noite de grandes discursos mas não posso deixar de agradecer a este maravilhoso grupo de trabalho, a esta excelente equipa, a esta equipa técnica e staff, ao compromisso que assumiram desde o primeiro dia e que nos trouxe aqui. Mas acima de tudo não posso deixar de agradecer a todos vocês que acreditaram desde o primeiro dia que nós chegaríamos ao Marquês no final desta temporada. Chegámos, chegámos graças a vocês, num título que é da união, do nosso orgulho, um título que é do Benfica. Viva o Benfica! E como se não estivesse deste lado [do palco] estaria certamente daquele [plateia], no meio de vocês… Eu amo o Benfica”, disse depois Rui Costa, dando o mote à música que marcou a despedida de todos do plano no Marquês.