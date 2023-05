Scott Lieberman, um americano de 42 anos, descobriu que foi roubado à mãe quando era recém-nascido, no Chile, e dado para a adoção, acabando por ser acolhido por uma família nos Estados Unidos. Durante a ditadura do General Augusto Pinochet, entre as décadas de 70 e 80, milhares de bebés foram submetidos a adoções forçadas — uns, vindos de famílias ricas, para proteger reputações; outros, vindos de famílias pobres, como estratégia do governo para erradicar a pobreza e gerar lucros.

“Vivi 42 anos da minha vida sem saber que tinha sido roubado, sem saber o que é que acontecia no Chile nos anos 70 e 80”, declarou à CNN, Scott Lieberman. “Só quero que as pessoas saibam… Há famílias que ainda podem reunir-se”.

Em 1979, Rosa Ester Mardones, então com 23 anos, descobriu que estava grávida. Solteira e com um contexto financeiro precário, pediu ajuda. De acordo com o relato da filha, Jenny Escaldona Mardones, dois anos mais velha do que Scott, a mulher terá sido visitada por freiras, que lhe ofereceram um emprego em Santiago. Aqui, faria “trabalho doméstico numa casa que pertencia a um médico”, cita a CNN. Chegada à capital chilena, também foi, aparentemente, auxiliada por uma assistente social durante a gravidez. A funcionária terá dado a Rosa vários documentos para assinar, alguns dos quais ela não compreendia bem.

