O treinador português Armando Evangelista vai deixar o Arouca, depois de ter levado o clube ao quinto lugar da edição 2022/23 da I Liga portuguesa de futebol, anunciaram esta segunda-feira os arouquenses.

Armando Evangelista, de 49 anos, orientou o clube nas últimas três temporadas, conseguindo o regresso ao principal escalão, em 2020/21, e a manutenção na época passada, com o 15.º lugar, antes de igualar a melhor classificação de sempre no primeiro escalão, repetindo o quinto posto de 2015/16

“O Arouca anuncia a saída do treinador Armando Evangelista do comando técnico do clube. Em nome do presidente Carlos Pinho, de toda a estrutura e família arouquense, fazemos votos de agradecimento a Armando Evangelista e restante equipa técnica por todo o trabalho e dedicação em prol do clube, fazendo, ainda, votos de sucessos futuros desportivos e pessoais”, lê-se no comunicado dos arouquenses.