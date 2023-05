As buscas pelo homem de 25 anos que desapareceu no norte da Madeira, depois de cair ao mar, na noite de sábado, foram esta segunda-feira retomadas às 7h, com reforço de meios, indicou o capitão do Porto do Funchal.

Em declarações à agência Lusa, Rui Teixeira disse que estão esta segunda-feira 51 pessoas envolvidas nas operações, enquanto no domingo eram cerca de 35.

Além das três embarcações da Marinha, da Estação Salva-Vidas do Funchal e do SANAS — Associação Madeirense para o Socorro no Mar, uma embarcação da GNR está integrada nas buscas por mar.

Em terra, estão quatro equipas do exército — mais duas em relação a domingo — e uma equipa da GNR, acrescentou o capitão do Porto do Funchal.

Também o helicóptero da Força Aérea Portuguesa se encontra no local, bem como uma equipa de drones do Comando Operacional da Madeira.

Rui Teixeira realçou ainda que a área de buscas em terra é de 12 quilómetros e no mar é de 450 quilómetros quadrados.

O alerta para o desaparecimento foi dado no sábado à noite. O homem estava a pescar no antigo cais de São Jorge, no concelho de Santana (norte da ilha), com um amigo, quando terá caído ao mar, acabando por desaparecer.

As buscas tiveram início na noite de sábado, prolongando-se até às 2h de domingo, e iniciaram-se novamente às 7h, tendo sido interrompidas às 19h30.