Um responsável político indiano mandou esvaziar uma albufeira para tentar encontrar o telemóvel que lá deixou cair enquanto tirava uma selfie. A decisão polémica, tomada num país que nesta altura enfrenta uma situação de seca, culminou com a suspensão do responsável, que está ligado à área da inspeção de segurança alimentar.

De acordo com o The Times of India, Rajesh Vishwas estava de férias perto da albufeira de Kherkatta, na região indiana de Chhattisgarh. Ao tentar tirar uma foto a si próprio, deixou cair o aparelho na água e de imediato exigiu que mergulhadores tentassem encontrá-lo. Quando estes não conseguiram achar o telemóvel, Rajesh Vishwas decidiu contratar uma empresa que, usando uma bomba a gasóleo, retirou milhões de litros de água da albufeira.

Ao fim de três dias, o telemóvel foi encontrado mas completamente danificado. Em sua defesa, Rajesh Vishwas disse que o equipamento continha informação sensível que obrigava a que fosse recuperado, evitando o risco de que pudesse ser recolhido por terceiros.

Por outro lado, o inspetor acrescentou que foi autorizado (verbalmente) por um responsável da albufeira a retirar alguma água e deitá-la, depois, num “canal ali perto”: “até me disse que seria bom para os agricultores da zona”, garantiu Rajesh Vishwas.

Acabaram por ser retirados da albufeira mais de dois milhões de litros de água, com a bomba em funcionamento contínuo ao longo de três dias. O trabalho acabou por ser interrompido quando, na sequência de uma queixa, um responsável do departamento de recursos hídricos nacionais se deslocou ao local. Rajesh Vishwas foi imediatamente suspenso.

“Foi suspenso até que se conclua um inquérito”, indicou Priyanka Shukla, responsável do governo da província de Kanker, ao jornal The National. “A água é um recurso essencial e não pode ser desperdiçada assim”, acrescentou.