Há uma daqueles histórias que viraram quase anedota no futebol português com o passar dos anos que tinha a ver com um possível reforço do Benfica que por uma questão fonética saiu ao lado. Expliquemos: havia uma informação de que os encarnados estavam a preparar um grande reforço para o ataque da equipa e falava-se de um nome que não deixava dúvidas a ninguém pelo peso e currículo que já apresentava: Francesco Totti, internacional italiano da Roma. Chegou a ser escrito, “Benfica tenta Totti”. Afinal, algumas horas depois, já se tinha dado conta de que o alvo era Tote, um avançado formado no Real Madrid que se tinha estreado na equipa principal e que procurava uma nova aventura para ter mais minutos (e Tote, não Totti, veio mesmo, marcando três golos em 11 jogos numa época). Esta segunda-feira, mais de duas décadas depois, fala-se a propósito da Seleção de outro Toti, Toti Gomes, jovem de 24 anos chamado por Roberto Martínez.

Os Escolhidos ???? Estes são os convocados para os jogos de qualificação para o Europeu! #VesteABandeira pic.twitter.com/X8Za6Dp9hl — Portugal (@selecaoportugal) May 29, 2023

“A Seleção precisa ter uma mentalidade aberta e fazer um ambiente de alto rendimento. É importante ter jogadores como o Toti Gomes, que tem feito boas partidas nos Wolves, e que tem um perfil interessante… Precisamos de seguir jogadores assim. O Diogo Leite fez uma época muito boa na Bundesliga (…) Conheço os jogadores portugueses jogam nas cinco grandes ligas mas o André Almeida, do Valencia, foi uma surpresa. É um médio muito moderno. Joga à frente, tem muita capacidade técnica. É um nome novo para mim (…) É importante ter jogadores com experiência mas também chamar jogadores que estão num bom momento”, tinha quase “antecipado” o selecionador em entrevista à Antena 1 em abril.

O defesa de 24 anos nascido na Guiné-Bissau e formado no Estoril deixou Portugal tendo feito apenas três jogos no conjunto principal, sendo que em 2019/20, último ano no país, esteve na equipa Sub-23. No final dessa temporada foi contratado pelo Wolverhampton, que cedeu o jogador durante uma temporada e meia aos suíços do Grasshoppers (onde ganhou uma Segunda Liga). A evolução superou as expetativas e o defesa voltou mais cedo aos Wolves, jogando nos Sub-23 e tendo a oportunidade de fazer a estreia na equipa principal ainda em 2021/22. Na presente época, Toti Gomes realizou 981 minutos em 17 jogos da Premier League com um golo, alinhando ainda em duas partidas da Taça de Inglaterra e uma da Taça da Liga.

Congratulations @TotiGomes23 on making your first international squad! ???? Jose Sa, Nelson Semedo and Ruben Neves also receive call ups for Portugal ???????? https://t.co/SVwIQs4OsD — Wolves (@Wolves) May 29, 2023

“É um jogador muito interessante. Tem diferentes valências, distintas dos outros centrais. É físico, muito forte, um jogador canhoto. As suas exibições foram muito boas no Wolverhampton. Não é uma situação de excluir jogadores, é decidir por diferentes valências. Precisamos de jogar com capacidades diferentes e penso que o Toti oferece isso”, comentou agora Roberto Martínez após o anúncio da convocatória.

No entanto, e como seria de esperar, grande parte da conferência de imprensa girou à volta da ausência de João Mário, que renunciou à Seleção Nacional aos 30 anos tal como já tinha acontecido com Rafa. De acordo com fontes ligadas ao jogador, a decisão já estava a ser pensada há várias semanas, sendo anunciada apenas depois da conquista do título por parte do Benfica para não tirar o foco do clube com a informação. Razões? Sobretudo duas: o facto de considerar que devia ter mais minutos de competição também por Portugal numa época que foi a melhor em termos individuais e a possibilidade de ter mais tempo para dedicar ao clube e à família, numa fase em que foi pai pela segunda vez. O episódio dos assobios no último jogo que fez em Alvalade com o Liechtenstein também não passou ao lado do jogador, que ficou sentido com a situação.

“O nosso estágio em março foi muito bom, o ambiente foi muito positivo. Acho que temos que respeitar o João Mário. É um profissional exemplar. Foi uma decisão pessoal que precisamos de respeitar e vamos guardar as memórias dele com a Seleção. Foi campeão europeu, fez 56 jogos, mais de 130 com a Federação. Não acho que seja uma situação negativa, é uma situação natural. Foi uma decisão pessoal”, disse Roberto Martínez inicialmente a esse propósito, não temendo que mais casos possam aparecer no futuro.

“Era parte da convocatória mas há uma boa relação entre o João, o Benfica, a Seleção e a Federação. O João ligou à Direção e falou com a Federação. Ainda não falei com ele, mas vamos falar de forma natural e vou agradecer-lhe o seu papel na Seleção. É uma situação natural e cordial. Acredito que o João esteja totalmente convencido que a decisão não está relacionada com o que aconteceu em março. Não quero um jogador que esteja descontente por não jogar. Temos um ambiente de alta competitividade. Não é um debate nem uma discussão, temos de aceitar isto. Ele jogou aqui muitos anos. Isto não é uma situação de agora, é normal. Todos os jogadores querem jogar, mas não acho que seja pelo que se passou em março”, referiu.

“Acho que a nossa relação com os jogadores é muito aberta. Gosto de falar com jogadores de agora, com ex-jogadores… As nossas portas estão sempre abertas. Gosto de trocar ideias com o Rafa, com o João, com todos. Vi o Nelson Semedo como um jogador que jogou bem consistentemente ao longo de seis meses. Diogo Dalot e Nélson serão laterais direitos, Cancelo e Guerreiro jogarão à esquerda. Sei que o Cancelo pode fazer essa posição, jogou os últimos jogos no Bayern nessa posição. Temos muitos jogadores nessas posições. O [Aurélio] Buta faz uma boa época, o Mário Rui… Temos muitas opções. Vou falar com o João Mário quando tudo estiver mais tranquilo. Gosto de falar com os jogadores experientes. Não há qualquer tipo de problema nem de conflito”, assegurou mais tarde o selecionador nacional.