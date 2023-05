Erdoğan, reeleito Presidente da Turquia este domingo, esteve a distribuir dinheiro a eleitores à boca da urnas na segunda volta das presidenciais turca. Os vídeos estão a circular nas redes sociais e em vários órgãos de comunicação social.

Recep Tayyip Erdoğan, que está no poder há 21 anos e ganhou as eleições (52% contra 48% de Kemal Kiliçdaroglu, o candidato da oposição) à segunda volta, esteve a dar dinheiro à população que estava junto ao local onde exerceu o direito de voto. No vídeo, é possível ver o chefe de Estado turco a dar notas de 200 liras (o equivalente a cerca de 9€) enquanto cumprimenta eleitores. A lei na Turquia impede os candidatos de fazerem campanha em dia de eleições, mas as autoridades ainda não se pronunciaram.

De resto, a situação não é inédita. Na primeira volta das presidenciais, a 14 de maio, surgiram vídeos a denunciar a mesma prática de Erdoğan, então com crianças.

Erdogan hands out cash to kids before casting his vote, appearing to violate Turkish law, which bars candidates from campaigning on election day: pic.twitter.com/dm1dHMiCgB — David Lepeska (@dlepeska) May 14, 2023

Já em 2019, ano de eleições na Turquia, Erdoğan foi fotografado a distribuir dinheiro à população antes da ida às urnas.

