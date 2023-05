Uma investigação preliminar policial revela que uma altercação entre dois grupos, na segunda-feira à noite, foi a causa do tiroteio na cidade de Hollywood, no sul da Florida, que fez nove feridos.

Várias vítimas foram transportadas para um hospital pediátrico, disse a porta-voz da polícia Deanna Bettineschi.

Entre as vítimas estão seis adultos e três crianças, revelou Yanet Obarrio Sanchez, porta-voz do grupo de saúde Memorial Healthcare System, notando que as vítimas estão em condição estável.

Ainda de acordo com a investigação preliminar, uma pessoa foi detida e outro suspeito é procurado pelas autoridades, revelou a polícia. O canal de televisão CBS tinha anunciado inicialmente a detenção de cinco pessoas.

O tiroteio ocorreu por volta das 18h30 locais (23h30 em Lisboa), num passeio junto a uma loja de conveniência, uma loja de gelados e um restaurante.

Vídeos publicados na rede social Twitter revelam equipas de emergência médica a prestar assistência a vários feridos.

Breaking: Relatos de um tiroteio em massa em Hollywood Beach, Flórida. VÍTIMAS MULTIPLAY INCLUINDO 2 CRIANÇAS pic.twitter.com/dbkSrK5lL5 — Alexandre???????????????????????????????????????? (@Alexand59517985) May 30, 2023

Obrigado aos bons samaritanos, aos paramédicos, à polícia e aos médicos e enfermeiros das urgências pela sua resposta imediata para ajudar as vítimas do tiroteio”, disse, em comunicado, o presidente da câmara de Hollywood, Josh Levy.

Hollywood Beach é um destino de praia popular, a 32 quilómetros de Miami, e esperava-se que o local recebesse mais visitantes do que o habitual por ocasião do Memorial Day, feriado que homenageia os militares norte-americanos que morreram em combate, assinalado na segunda-feira.