Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

Viveu-se uma noite nas capitais russa e ucraniana. Enquanto Kiev assistia a uma das noites mais difíceis desde o início da invasão, com um “bombardeamento massivo” que resultou na morte de uma pessoa, e fez ainda quatro feridos e dezenas de desalojados, Moscovo foi alvo de vários ataques com recurso a drones, um dos mais ferozes em território russo desde o início do conflito há mais de 15 meses.

As reações de Moscovo têm-se multiplicado de forma rápida e contundente. Por entre acusações à Ucrânia de ter levado a cabo um ataque “terrorista” e críticas vindas de fora à atuação do Ministério da Defesa russo, o Kremlin já deixou antever que o ataque não vai ficar sem resposta — com o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, a afirmar que o país “tem o direito de tomar medidas mais drásticas”.

Eis um resumo dos outros acontecimentos que marcam esta quarta-feira na guerra na Ucrânia:

O que se passou durante a manhã e início da tarde?

As autoridades russas estão a investigar o ataque com drones a Moscovo esta noite. O Comité de Investigação adianta que, “de acordo com dados preliminares, não há vítimas”;

O governo russo, entretanto, já veio acusar a Ucrânia de ter levado a cabo um ataque “terrorista” com oito drones. O Presidente russo, Vladimir Putin, considerou que o ataque com drones que aconteceu durante a noite em Moscovo foi uma tentativa de “provocar uma reação” por parte da Rússia;

Em Kiev, a situação desta madrugada foi descrita pelo autarca da capital ucraniana como um “ataque massivo” — e terá mesmo sido uma das noites mais difíceis até agora para os residentes de Kiev, de acordo com o relato feito à BBC pela deputada ucraniana Lesia Vasylenko, habitante da cidade;

O líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, criticou duramente o governo russo por ter permitido um ataque com drones em Moscovo. ““Vocês são o Ministério da Defesa e não fizeram nada para antecipar. Porque raio permitiram que estes drones atingiram Moscovo?”, perguntou Yevgeny Prigozhin no Telegram;