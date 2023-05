A reativação do Centro de Recuperação de Animais Selvagens da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto é uma das prioridades da comissão de cogestão, segundo adiantou o seu presidente, Ribau Esteves.

A medida consta do Plano de Cogestão para o triénio 2023 – 2025 da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto (RNDSJ) aprovado a 11 de maio pela comissão de cogestão.

A comissão de cogestão é presidida pela Câmara Municipal de Aveiro e coordenada pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) desde 2020, ano em que a autarquia passou a participar na gestão da Reserva Natural.

A 28 de agosto daquele ano foi celebrado um “Protocolo de Colaboração Técnica e Financeira” entre o Fundo Ambiental, a Câmara Municipal de Aveiro e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), pelo qual passou a ser feita a cogestão da Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, sob a presidência da Câmara de Aveiro, no âmbito do processo de descentralização de competências da administração central.

O Plano de Cogestão agora aprovado é um “instrumento orientador que procura promover um compromisso para a valorização da área protegida, centrada na promoção, sensibilização e comunicação”.

“Está suportado numa visão partilhada que assenta num diagnóstico prospetivo da área protegida, e materializa projetos e ações consideradas prioritárias para a valorização da RNDSJ”, salienta uma nota de imprensa.

“A aplicação do Modelo de Cogestão nas Áreas Protegidas permite trazer uma valorização da área protegida e uma gestão articulada para a RNDSJ, continuando a permanecer a conservação da natureza e a gestão florestal nas competências do ICNF”, explica a diretora regional da Conservação da Natureza e Florestas do Centro, Fátima Reis.

Integram também a Comissão de Cogestão, um representante de organizações não-governamentais de ambiente e equiparadas, designado pela Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente, a Universidade de Aveiro, a Associação Florestal do Baixo Vouga, a Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos e o Instituto de Investigação da Floresta e do Papel “RAIZ”.

A Reserva Natural das Dunas de São Jacinto abrange uma área aproximada de 995,69 hectares, dos quais 262 hectares correspondem à área marítima e cerca de 733 hectares a zonas terrestres. Fica situada no extremo da península que se estende entre Ovar e a povoação de São Jacinto, no concelho de Aveiro, e é limitada a poente pelo oceano Atlântico e a nascente pelo canal de Ovar, um dos braços da Ria de Aveiro.