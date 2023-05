O eurodeputado Álvaro Amaro abandona o Parlamento Europeu (PE) em 07 de julho, uma vez terminadas “as atividades parlamentares e o trabalho legislativo” relevante para Portugal, avançou o social-democrata à agência Lusa.

“Na sequência da minha decisão de renúncia ao mandato de deputado ao PE, foi hoje formalizada a renúncia que produz efeitos a partir do dia 07 de julho de 2023 tendo em conta as atividades parlamentares e o trabalho legislativo, de relevância direta para Portugal, que está sob a minha responsabilidade”, especificou Álvaro Amaro, numa declaração enviada à Lusa.

O eurodeputado social-democrata anunciou em 28 de abril a decisão de renunciar ao mandato após ter sido condenado, pelo Tribunal da Guarda, a uma pena suspensa de três anos e meio, por prevaricação, sentença da qual anunciou a intenção de recorrer.

Com a saída de Amaro, regressa ao PE Carlos Coelho, o seguinte na lista do PSD e um veterano do hemiciclo europeu.