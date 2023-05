Um jogador de 15 anos morreu após ter sido atingido na cabeça e no pescoço por um adversário no final de um jogo de futebol. De acordo com o jornal Bild, o Ministério Público alemão informou que o jovem sofreu danos cerebrais graves e que foi declarada a morte cerebral.

“Depois dos confrontos de domingo (…) o adolescente de 15 anos morreu no hospital, na sequência de graves lesões cerebrais”, confirmou a polícia alemã, através de um comunicado.

Tudo aconteceu durante um torneio internacional de futebol de sub-17 onde a equipa francesa do Metz defrontou os jovens alemães do JFC Berlin, em Eckenheim, na cidade de Frankfurt. A partida terminou com a vitória da equipa da Alemanha por 1-0 e seguiu-se uma batalha campal em que o jovem foi atingido gravemente.

O jovem terá caído inanimado no relvado e foi transportado de emergência para o hospital, onde foi inicialmente declarada morte cerebral, com necessidade de ter um suporte de vida, e mais tarde decretada a morte.

O Ministério Público da Alemanha está a investigar o caso e o agressor, que foi prontamente detido no local, já foi ouvido em tribunal e rejeitou qualquer intenção de ferir o adversário.

O jogador francês está em prisão preventiva, acrescentou também a polícia de Frankfurt, enquanto prossegue a investigação em relação aos acontecimentos e quando espera pelo resultado da autópsia, a realizar nos próximos dias.

A porta-voz da Procuradoria de Frankfurt, Nadja Niesen, esclareceu ainda que o adolescente que morreu foi mantido em suporte de vida artificial até esta quarta-feira, de modo a que os seus órgãos pudessem ser doados.