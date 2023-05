O Manchester United anunciou a renovação do contrato de Diogo Dalot para as próximas cinco épocas. O lateral realizou 42 jogos ao serviço dos red devils esta temporada e vai continuar no clube apesar do interesse de Real Madrid, Barcelona e AC Milan.

O diretor desportivo do Manchester United, John Murtough, explica a aposta no internacional português. “O Diogo é um excelente defesa, com uma ótima combinação de velocidade, força e versatilidade. Tem crescido de forma constante, melhorando ano após ano desde que se juntou ao clube em 2018. A ética de trabalho e o profissionalismo do Diogo são excecionais. A forma como se prepara todos os dias para estar ao mais alto nível é exatamente o que todos queremos de um jogador do Manchester United. O Diogo tem uma mentalidade forte, padrões elevados e uma grande personalidade e estamos muito satisfeitos por ele continuar a ser um membro importante do plantel para os próximos anos”.

2️⃣0️⃣2️⃣8️⃣ ✍️@DalotDiogo has signed fresh terms with the Reds! ????#MUFC — Manchester United (@ManUtd) May 31, 2023

Ao serviço do Manchester United, o internacional português já conquistou uma Carabao Cup. Este sábado, o jogador de 24 anos joga a final da FA Cup contra o Manchester City.

O defesa fez toda a formação no FC Porto. Antes de se transferir para Inglaterra a troco de 22 milhões de euros, Dalot venceu um campeonato nacional. Ao nível das seleções jovens, conquistou o Europeu Sub-17 e, ao serviço da seleção principal, esteve no Europeu 2020 e no Mundial 2022.