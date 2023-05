Esta quarta-feira queremos saber a sua opinião relativamente ao funcionamento da nossa Administração Pública. Quase todos os dias falamos de queixas sobre os nossos serviços públicos essenciais, falhas no chamado Estado Social, na Saúde e na Educação, mas também queixas por causa da lentidão da Justiça ou do tempo que é necessário para aprovar um licenciamento. Todos conhecemos serviços mais eficientes do que outros, mas também quase todos temos histórias para contar de situações que não deviam ter acontecido. Queremos por isso debater no Contra-Corrente de hoje o que se passa com a nossa Administração Pública que, mesmo tendo cada vez mais funcionários, dá a sensação de nunca chegar para as encomendas. Há alguma explicação para o mau funcionamento?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.