Os presidentes do Brasil, Lula da Silva, e da Colômbia, Gustavo Petro, mostraram esta quarta-feira vontade em adotar esforços conjuntos para proteger a Amazónia e combater os crimes ambientais e o crime organizado na maior floresta tropical do mundo.

Os dois chefes de Estado estiveram esta quarta-feira juntos no Palácio da Alvorada, a residência da Presidência brasileira, um dia depois da cimeira que reuniu os presidentes dos países sul-americanos em Brasília.

Em comunicado, a Presidência brasileira detalhou que Lula da Silva e Gustavo Petro sublinharam a “necessidade de se avançar nos esforços conjuntos contra os crimes ambientais e o crime organizado na região, combatendo madeireiros, garimpeiros ilegais, grileiros [falsificação de documentos para, ilegalmente, tomar posse de terras] e narcotraficantes”.

Ainda nessa matéria, os dois presidentes sul-americanos “trataram de medidas necessárias para fortalecer a Organização do Tratado de Cooperação Amazónica [OTCA], com sede em Brasília”.

O Brasil e a Colômbia, membros da OTCA e com vastas extensões do chamado pulmão do mundo, enfrentam problemas semelhantes na Amazónia, especialmente devido à presença de grupos criminosos que operam em ambos os lados da fronteira.

Petro confirmou ainda a participação na reunião de presidentes dos países amazónicos convocada por Lula para o próximo mês de agosto na cidade de Belém, enquanto o chefe de Estado brasileiro aceitou o convite para participar, juntamente com o Presidente colombiano, num fórum de debates científicos sobre a Amazónia, que se realizará a 8 de julho em Letícia, cidade colombiana na fronteira com o Brasil.