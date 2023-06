O inspetor de segurança alimentar indiano Rajesh Vishwas, que esvaziou uma albufeira de Kherkatta, na região indiana de Chhattisgarh, à procura de um telemóvel foi suspenso do trabalho e foi, agora, obrigado a pagar uma multa de 53,092 rupias (o equivalente a 602,25 euros).

Rajesh Vishwas estava a tirar uma selfie quando deixou cair o telemóvel na água. Contratou, depois, uma empresa para usou uma bomba a gasóleo para retirar milhões de litros da albufeira. Foi criticado por se valer do seu cargo público para conseguir que essa retirada de água acontecesse, mas alegou sempre que tinha de recuperar o telemóvel porque não se podia correr o risco de terceiros terem acesso a informação confidencial que lá estava armazenada.

A governadora da província de Kanker, Priyanka Shukla, afirmou que o responsável político estava “suspenso até ser concluído o inquérito” por usar indevidamente o seu cargo e desperdiçar milhões de litros de água, numa altura em o país atravessa um período de temperaturas altas e seca.

Segundo o The Hindu, o Departamento de Recursos Hídricos (WRD) enviou uma intimação a Rajesh Vishwas com o valor da estimativa de quantidade de água perdida, correspondente a 4104 metros cúbicos, ultrapassando a primeira estimativa de 2100 metros cúbicos, fornecida pela administração distrital. Com base na estimativa do departamento e na taxa aplicada de 10,50 rupias (0,12 euros) por cada metro cúbico de água retirada, o inspetor alimentar vai pagar 43,092 rupias (488,81 euros), acrescendo uma multa de 43,092 rupias (113,41 euros) que terá de pagar no prazo máximo de 10 dias a partir da data em que recebeu a intimação.