A historiadora de arte Laura Castro foi reconduzida, por um período de cinco anos, como diretora regional de Cultura do Norte, cargo que ocupa desde 2021, conforme despacho de nomeação publicado em Diário da República.

Na sequência do procedimento concursal, Laura Castro foi designada para o exercício do cargo de diretora regional da Direção Regional da Cultura do Norte (DRCN), em comissão de serviço, pelo período de cinco anos.

O despacho de nomeação produz efeitos a partir de 12 de maio.

A historiadora de arte, professora e investigadora sucedeu, em abril de 2021, ao museólogo António Ponte, que em fevereiro do mesmo ano foi selecionado para a direção do Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto.

Laura Lucinda de Oliveira Castro é doutorada em Arte e Design pela Universidade do Porto (UP) — Faculdade de Belas Artes (2010), mestre em História da Arte pela Universidade Nova de Lisboa — Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (1993), e licenciada pela UP – Faculdade de Letras.

É também professora na Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, da qual foi diretora entre 2013 e 2017, e investigadora do Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes da mesma escola, indicam os dados biográficos publicados em Diário da República.

Entre o início da década de noventa e o ano de 2006 trabalhou na Câmara Municipal do Porto e colaborou com a Câmara Municipal de Matosinhos. É membro da Associação Internacional de Críticos de Arte (AICA) e da Associação Portuguesa de Historiadores de Arte (APHA), a cuja direção pertenceu entre 2005 e 2009.

É também membro do conselho de fundadores do Lugar do Desenho-Fundação Júlio Resende, e pertenceu ao conselho de administração desta instituição entre 2009 e 2014, e entre 2019 e 2020.

Foi também presidente da direção do Círculo de Cultura Teatral/Teatro Experimental do Porto, entre 2015 e 2020.