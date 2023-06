A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) está a causar “um impacto significativo” no alojamento local, “com aumentos de preço na ordem dos 100%”, segundo uma análise da GuestReady divulgada esta sexta-feira.

“Além dos festivais de música, outro evento especial já se destaca na agenda para o verão 2023: a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa (1 a 6 de agosto). Este evento trará estadias longas, de sete dias, estando já a provocar um aumento de 100% nos preços na primeira semana de agosto”, lê-se num comunicado divulgado por aquela empresa de gestão de alojamento local.

Nas previsões para 2023, a empresa destaca que o acontecimento religioso marcado para a semana de 1 a 6 de agosto, em Lisboa, poderá aumentar o rendimento dos anfitriões.

Frisando a importância de se organizar o calendário em função dos eventos culturais, festivais e até religiosos, o Managing Director da GuestReady em Portugal, Rui Silva, explicou no comunicado que, em média, “os proprietários nas cidades com mais eventos, como Porto e Lisboa, podem aumentar os seus rendimentos anuais em mais de 10% apenas com uma boa gestão de calendário”.

“Em determinados anos, como 2023 com a JMJ em Lisboa, é possível um aumento ainda maior dos rendimentos. Estimamos que este ano os anfitriões de Lisboa vejam um aumento nos seus rendimentos de mais de 15%”, acrescentou.

Relativamente a 2022, a cimeira tecnológica Websummit, na capital, foi o evento que teve maior impacto no alojamento local português, com “subidas de preço de mais de 80%”, seguido dos festivais Primavera Sound, no Porto, e Rock in Rio, em Lisboa, assinala a mesma fonte.

A GuestReady prevê que o Primavera Sound deste ano, agendado para entre os dias 7 e 10 de junho, venha a ter um impacto semelhante ao do ano passado.

Os festivais Alive, Kalorama, Super Rock e Marés Vivas deverão ter também “um impacto semelhante na procura e ocupação de alojamentos”, acrescenta a empresa.

No comunicado, é ainda referido que “o mês de agosto e a passagem de ano são os eventos que geram sempre maior procura” de alojamento local em Portugal, bem como a Páscoa.

O fim de semana prolongado da Páscoa “teve tanta procura que levou os preços a ultrapassar o dobro do habitual para o mês de abril”, exemplifica ainda.