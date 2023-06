A Marinha Portuguesa resgatou 35 pessoas durante o mês de maio na sequência de 35 ações de busca e salvamento, a maioria nos Açores, foi esta sexta-feira divulgado.

O balanço revelado esta sexta-feira pela Marinha, em comunicado, contempla dados dos Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa, de Ponta Delgada (Açores) e do Subcentro do Funchal (MRSC), na Madeira.

O maior número de regastes marítimos passou pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Ponta Delgada com 20 pessoas resgatadas, em 20 ações de busca.

Na área correspondente ao MRCC de Lisboa, foram registados 12 incidentes em que foram salvas 10 pessoas e no Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal foram coordenadas três ações, tendo sido salvas cinco pessoas.

Nos primeiros cinco meses deste ano, a Marinha coordenou 171 ações de busca e salvamento, das quais resultaram 196 resgatados.

Nas ações de busca de salvamento participaram diferentes organizações e meios da Marinha, da Autoridade Marítima Nacional, da Força Aérea Portuguesa e outros recursos pertencentes à Estrutura Auxiliar do Sistema Nacional de Busca e Salvamento, em especial do Instituto Nacional de Emergência Médica — Centro de Orientação de Doente Urgentes no Mar (INEM CODU-MAR), dos Serviços Nacionais e Regionais de Proteção Civil e Bombeiros, das Administrações Marítimas e Portuárias, entre outros organismos.

Segundo a Marinha, as ações foram também apoiadas pelos navios e embarcações nas ações de busca e salvamento, que se desviam das suas rotas comerciais para prestarem o auxílio necessário, sempre coordenados pelos Centros Nacionais – MRCC Lisboa e MRCC Delgada.