Era uma dúvida com resposta mais ou menos previsível mas que nem por isso deixava de ser uma dúvida – e abria até espaço para mais surpresas entre a surpresa que é esta final da NBA. Enquanto os Denver Nuggets “limparam” os Los Angeles Lakers numa série a 4-0 que deu o primeiro título de Conferência à equipa em 56 anos de história, os Miami Heat tiveram o pássaro na mão (3-0), deixaram-no quase fugir agarrando-o por uma pena e encontraram força para contrariar a lógica e fecharem por 4-3 a série em Boston. Quase uma semana depois, a Conferência Este tinha o seu apurado para a final e de Oeste sobrava a dúvida se todos os dias de paragem sem competição seriam bons pelo descanso físico ou maus por fazerem com que os atletas desligassem em demasia no plano mental. A resposta não demorou muito. E foi inequívoca.

Mesmo sem ter feito um dos melhores encontros neste playoff (o que faria se tivesse feito…), Nikola Jokic encontrou a sua zona de conforto para dominar como quis o adversário fazendo mais um triplo duplo com 27 pontos, dez ressaltos e 14 assistências e permitindo que outros companheiros se destacassem como Jamal Murray (26 pontos, seis ressaltos e dez assistências) ou Michael Porter Jr. (14 pontos e 13 ressaltos). Com isso, o sérvio conseguiu algo que apenas Jason Kidd tinha alcançado no primeiro jogo feito numa final da competição: dois dígitos de pontos, ressaltos e assistências que até podiam ter outra dimensão.

Também os Miami Heat fizeram história mas pela negativa neste arranque da final da NBA: tornaram-se a equipa com menos lances livres tentados e convertidos num jogo de playoff, com apenas dois pontos noutras tantas tentativas de Haywood Highsmith. Jimmy Butler (13 pontos, sete ressaltos e sete assistências) não passou por lá, Bam Adebayo também não (apesar dos 26 pontos com 13 ressaltos) e a percentagem baixa de lançamentos acabou por fazer o resto num encontro dominado pelos Denver Nuggets.

