A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve seis pessoas, com idade entre os 20 e 44 anos, suspeitas de roubar uma viatura de alta gama através do método de carjacking, em 2021, informou esta sexta-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que os suspeitos, três homens e três mulheres, foram detidos durante uma operação realizada na quarta-feira, na zona da Grande Lisboa, para cumprimento de mandados de detenção e de busca, emitidos em investigação pelo crime de roubo cujo inquérito se encontra a cargo do Ministério Público da Anadia.

“Os factos ocorreram na madrugada de 1 de outubro de 2021 na localidade de Pardieiro, concelho de Anadia, quando as vítimas se deslocavam numa viatura de alta gama que tinham recentemente adquirido através de uma permuta por viatura de idêntico valor”, refere a mesma nota.

De acordo com a investigação, as vítimas foram abordadas na via pública por seis elementos, retiradas da viatura e violentamente agredidas, tendo a viatura roubada, um Jaguar, sido posteriormente vendida pelos autores destes factos.

Durante a operação, que contou com a colaboração de elementos da Unidade Nacional Contraterrorismo e da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, foi ainda apreendida uma espingarda caçadeira sem quaisquer registos.

Os detidos, sem qualquer ocupação profissional, tendo três deles já antecedentes criminais pelos crimes de roubo e de burla, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicadas as medidas de coação de proibição de se deslocarem e frequentarem os concelhos de Anadia e Águeda, bem como a proibição de contactos com as vítimas.