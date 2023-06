Os advogados do ex-presidente dos EUA Donald Trump exigem o afastamento do juiz Juan Manuel Merchan do processo criminal alegando preconceito anti-Trump e que a filha do juiz trabalha para alguns rivais democratas de Trump.

Poucas horas depois da acusação histórica, Donald Trump fixou a ira no juiz, reclamando tratar-se de “um juiz que odeia Trump” com uma família cheia de pessoas “odiadoras de Trump”.

Os advogados do ex-presidente, na sexta-feira, redobraram críticas e exigiram o afastamento do juiz do processo criminal na cidade de Nova Iorque, por causa do que dizem ser um preconceito anti-Trump e um conflito de interesses decorrente do trabalho da filha,

Os advogados alegam que o juiz, um jurista do tribunal criminal de Manhattan, ‘desequilibrou a balança’ em dois outros casos relacionados com Trump, envolvendo-se em negociações de confissão com o chefe de finanças de Trump, exigindo que testemunhasse contra a empresa de Trump em troca de sentença de prisão de cinco meses.

Susan Necheles e Todd Blanche, advogados de Trump, também pediram a Juan Merchan que explicasse três doações políticas em seu nome para causas democratas durante o ciclo eleitoral de 2020.

O juiz, questionado pela Associated Press, sobre se confirma ou nega ser quem fez as doações, para a campanha do presidente Joe Biden contra Trump.