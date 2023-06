O podcast “Piratinha do Ar”, o novo podcast narrativo do Observador que já tem disponibilizado o primeiro e o segundo episódio, já foi ouvido mais de 100 mil vezes desde que foi lançado há pouco mais de duas semanas.

A história de Rui Rodrigues, o adolescente do Feijó que, em maio de 1980, com apenas 16 anos, desviou um avião da TAP de Faro para Madrid, logo an semana de lançamento saltou diretamente para o primeiro lugar do top de programas da Apple Podcasts — onde há dois meses também chegou “O Sargento na Cela 7”, primeiro da série Podcast Plus do Observador, que entretanto já ultrapassou o meio milhão de downloads.

O primeiro episódio conta o início da história do desvio de um avião da TAP em 1980, por um miúdo de 16 anos. Se ainda não o fez, pode escutar aqui o primeiro episódio:

Entretanto, na última terça-feira (os episódios são sempre disponibilizados à terça-feira) foi lançado o segundo episódio, em que — epois de o avião desviar a rota para Madrid — Rui revela finalmente as suas exigências. A bordo do avião da TAP os passageiros estão confusos: não percebem porque é que o avião não está a aterrar em Faro. O comandante desculpa-se com o mau tempo. Até que a chefe de cabine e alguns dos passageiros percebem que quem está dentro do cockpit é um miúdo que estava sentado nas traseiras do avião. Neste episódio percebemos ainda como Rui preparou o plano e viajamos até aos anos 80 e ao fascínio pela ficção científica e pelos OVNIs. Pode ouvir aqui o segundo episódio:

O próximo episódio, o terceiro, será disponibilizado na próxima terça-feira.