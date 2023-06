O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse este sábado que vencer a Taça de Portugal de futebol, no domingo, não salva a época, mas vincou que os ‘dragões’ vão lutar pelo troféu como se fosse o primeiro.

Em conferência de imprensa, no Estádio Nacional, em Oeiras, onde no domingo se joga a final entre FC Porto e Sporting de Braga, o técnico foi questionado diretamente sobre se a conquista do troféu salva a época dos ‘azuis e brancos’ e foi taxativo na resposta.

“Isso não existe. Podemos acabar a época com três títulos [conquistados] dos quatro nacionais. E é isso que importa”, atirou o treinador dos ‘dragões’.

A final da Taça de Portugal é “um jogo em que não só a estratégia vai ser importante, mas também o estado emocional”, o que “tem a ver com a personalidade da equipa” e com a “ambição de conquistar mais um título” que, assumiu Conceição, é inquestionável.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Não é quem tem mais ou menos títulos que tem mais ambição ou menos. Porque quem ganha mais e quem é verdadeiramente competitivo na forma de estar, no dia a dia, acresce essa vontade de ganhar ainda mais. É aquilo que passo para a equipa, é o meu sentimento perante muitos jogadores, que já ganhámos algumas coisas juntos. Amanhã [no domingo] é como se fosse o primeiro título para nós”, assumiu o treinador.

Depois, sobre o que espera do confronto frente aos minhotos, Conceição lembrou que “hoje a distância do Sporting de Braga para o FC Porto é muito menor do que há uns anos atrás” e acabou por classificar o campeonato feito pelos ‘dragões’ como “muito bom” mas “não excelente”.

“O que nos espera é dificuldades, de uma equipa que fez um excelente campeonato. Assim como nós fizemos um campeonato muito bom, não excelente. Porque excelente seria ganhar o mesmo”, concluiu.

Antes do treinador, Pepe representou o grupo e trabalho do FC Porto e, apesar de poder conquistar a Taça de Portugal pela quarta vez na sua carreira, assumiu também que sente essa oportunidade “como se fosse a primeira”.

“Disputar uma final amanhã [no domingo], para mim, é como se fosse a primeira. Sinto aquele nervosismo aqui dentro, o que é bom. Faz com que estejamos em alerta, mas sabendo que estou preparado, que estou disponível para ajudar o meu clube e os meus companheiros”, admitiu o ‘capitão’ dos ‘azuis e brancos’.

FC Porto e Sporting de Braga disputam a final da 83.ª edição da Taça de Portugal no domingo, a partir das 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras.

Os bracarenses, com sete participações na final da Taça, venceram o troféu em três ocasiões, sendo que as duas últimas presenças saldaram-se em outras tantas vitórias, a última das quais em 2020/21.

Já o FC Porto, detentor do troféu, vai disputar no domingo a sua 33.ª final da Taça de Portugal de futebol, um ano depois de ter batido o Tondela no Jamor (3-1), e volta ao Estádio Nacional para defender um estatuto que alcançou por 18 vezes em 32 presenças, ou seja, o de vencedor da prova ‘rainha’ do futebol nacional.