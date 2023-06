Em atualização

Quando ganhou a Bola de Ouro no ano passado, Karim Benzema conseguiu atingir tudo aquilo que sempre perseguiu. Aliás, foi uma carreira onde alcançou o que ambicionou tendo pelo meio conseguido recordes que nem sequer tinha ambicionado. Agora, aos 35 anos, ainda à luz de uma goleada traumática frente ao City nas meias-finais da Liga dos Campeões, tinha uma decisão difícil de tomar com o Real Madrid: abrir um capítulo novo da história como se fosse uma “The Last Dance” ou fechar de vez um livro que ficará para a história. A meio da semana, quando recebeu mais um prémio do jornal desportivo Marca, o francês inclinava-se mais para o primeiro; agora, na antecâmara do último encontro da temporada, está confirmado o segundo.

“O Real Madrid e o nosso capitão Karim Benzema chegaram a acordo para colocar fim à brilhante e inolvidável etapa como jogador do nosso clube. O Real Madrid quer mostrar todo o seu agradecimento e todo o seu carinho a quem já é uma das nossas maiores lendas”, anunciaram os merengues em comunicado.

“O Karim chegou ao nosso clube em 2009, com apenas 21 anos, e foi um jogador fundamental nesta época dourada da nossa história. Durante 14 temporadas em que defendeu o nosso escudo e a nossa camisola, conseguiu um total de 25 títulos, uma marca recorde no Real Madrid: cinco Ligas dos Campeões, cinco Mundiais de Clubes, quatro Supertaças Europeias, quatro Ligas, três Taças do Rei e quatro Supertaças de Espanha”, destacou ainda o conjunto da capital espanhola, contando também com a Supertaça de 2019/20 frente ao Atl. Madrid em Jeddah (0-0, 4-1 g.p.) em que o avançado acabou por não participar por lesão.