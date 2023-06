Tem sido elogiada e foi finalista do Goncourt. Pauline Delabroy-Allard, nascida em 1988, estreou-se nas publicações com Ça raconte Sarah, publicada em França pela Minuit. A crítica comparou-a a Marguerite Duras, o livro fez sucesso entre o público e recebeu o Prémio Roman des Étudiants France Culture-Télérama. Foi publicado em muitos países, mas não em Portugal. Quem sabe, o seu segundo romance, é o primeiro da autora com saída em Portugal. Partindo-se para o livro com grande expectativa, esta viu-se gorada com frequência.

O enredo começa com algum interesse, porque deixa a dúvida no ar: que se passará para que Pauline, aos 30 anos, vá ter um documento de identidade pela primeira vez? Grávida, descobre que, para além do nome que usa, ainda tem outros nomes próprios: Jeanne, Jérôme e Ysé. O cenário é de secretismo na família: há assuntos que são tabus, e o passado é um deles. Assim, o contexto é o de ausência de respostas por ser impensável fazer perguntas.

O parto não corre bem e Pauline parte daí em busca do passado. Os nomes desconhecidos aparecem como fantasmas, conhecê-los é uma espécie de estratégia de sobrevivência. Assim, atar os pontos conta como reconstrução de uma identidade. O mergulho no passado acaba por trazer, numa estrutura tripartida, três personagens: Jeanne, bisavó, algo louca; Jérôme, que introduz Paris dos anos 1980; Ysé, que é heroína de outro romance. Com isto, a autora expande o romance para lá da intimidade da própria narradora, dando à narrativa espaço para outras personagens, que servem aqui como ramificações de uma vida, sendo estas também constituição da tal identidade procurada. E, aos poucos, vai-se desenhando a família, vão sendo introduzidos temas, chegam em bruto os segredos de família. O problema de tudo isto é o permanente sabor a fórmula, que começa logo com a ideia dos vários nomes próprios e continua pela procura de lhes escrutinar a explicação. Só a procura de um passado já tem esse perigo, e a forma como Pauline Delabroy-Allard a desenhou confirma-o. Traz-se para a narrativa um pequeno drama individual que nunca chega à secura, sendo difícil ao leitor ter empatia, mergulhar na história, imaginar, por um momento, que não está perante um artifício. Isto significa que nunca chega a haver a suspensão da descrença, porque após as primeiras páginas o enredo vai tendo um leve tom de coisa inventada. Dito isto, até poderia ser dito agora que aquilo, em vez de ficção, era auto-ficção; que, em vez de invenção, era decalque de realidade. Nada disso valeria para o leitor, a quem cabe medir a veracidade do que é apresentado – sendo verdade ou não. Cabe ao romance ter sabor e valor de verdade, não aos fios que tecem a história. E o romance peca porque, amiúde, envereda em estratégias que dão a ideia de a autora estar a tentar convencer o leitor. Prova disso são as inúmeras repetições semânticas, que vão conferindo ao texto um tom de fórmula chapada.

