Uma nova sondagem da Intercampus para o CM/CMTV e Negócios conclui que os portugueses tendem mais a defender a demissão de todo o Governo caso fique provado que o Serviço de Informações de Segurança (SIS) agiu erradamente e a pedido do Executivo na polémica recuperação do computador do ex-ajunto do ministro João Galamba.

À pergunta “Se se chegasse à conclusão de que o SIS tinha agido erradamente e a pedido do Governo, acha que o Governo deveria ser demitido e haver eleições antecipadas, ou acha que não”, 56,6% dos inquiridos considera que sim, enquanto 28% não consideram que seja a opção a seguir. E 15,4% não sabem/não respondem. A sondagem foi realizada entre os dias 25 e 31 de maio através de 611 entrevistas.

O ministro João Galamba, e o Governo em geral, têm estado envolvidos em polémica na sequência do atribulado despedimento de Frederico Pinheiro, ex-adjunto de João Galamba, e a recuperação do seu computador pessoal, que envolveu o SIS e a PSP. A oposição tem criticado o caso, que considera desproporcional e desadequado.